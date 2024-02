Addio a Carl Weathers | morto l' attore che interpretò Apollo Creed nella saga di Rocky | aveva 76 anni

È morto all'età di 76 anni Carl Weathers , il leggendario interprete di Apollo Creed nei film di "Rocky" e del più recente Greef Karga in "The ... (ilgiornale)

La storia di Carlotta Sanzogni : “Addio libreria - con social e club lettura sono i libri a cercare i lettori”

La prima esperienza in Italia Il primo club di lettura pensato per chi ancora non legge e uso dei social per attrarre i giovani in libreria. E' ... (sbircialanotizia)