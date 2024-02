Accorpamento Molise-Abruzzo | Raccolte Firme per Referendum sulla Provincia di Isernia

(Di venerdì 2 febbraio 2024)- Un inedito Comitato Civico, composto da dieci fondatori e numerosi sostenitori, ha presentato una proposta audace: unire ilall'attraverso un inizialeper accorpare ladi. L'annuncio è stato fatto in una conferenza stampa nel capoluogo pentro. Antonio Libero Bucci, presidente del Comitato, ha spiegato che la soluzione diretta ditrarichiederebbe passaggi complessi, tra cui una modifica costituzionale e l'approvazione dei Consigli regionali. Pertanto, l'idea del Comitato è quella di semplificare il processo, iniziando con l'di enti locali, in questo caso, ladi...

