Accordo tra la Cina e l’associazione Global Cement verso un futuro a basse emissioni di carbonio

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La partnership rappresenta una pietra miliare per garantire la sostenibilità di un materiale essenziale a livello mondiale PECHINO–(BUSINESS WIRE)–I due principali enti rappresentativi del settore mondiale delo hanno sottoscritto unche rappresenta un punto di svolta in direzione dell’accelerazione della decarbonizzazione del settore in tutto il mondo. La ChinaAssociation (CCA), che rappresenta oltre il 50% della produzione mondiale dio, e laand Concrete Association, i cui membri rappresentano l’80% della capacità produttiva dio al di fuori della, hanno sottoscritto una storica partnership. L’impegno prevede undi collaborazione alla sostenibilità e allo sviluppo a ...

Caserta . Il Comune di Caserta e “Csv Assovoce – Associazione per il Volontariato Caserta no ETS” hanno siglato un accordo di partenariato che prevede ... (casertanotizie)

tra cui la vendita della divisione aerospaziale, volte a migliorare la propria posizione finanziaria e a concentrarsi sul packaging sostenibile in alluminio. Nonostante i venti contrari a breve ...Telefonata di presentazione dei risultati: MGIC Investment registra solidi risultati nel quarto trimestre e prospettive stabili per il 2024 ...Il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, ha annunciato un accordo tra i 27 leader dell’Unione Europea per fornire un pacchetto di sostegno aggiuntivo di 50 miliardi di euro all’Ucraina all ...Allora, le cose stanno così. 30 all'ora da Bologna a ovunque, per salvare il pianeta e l'umanità. La legge, ci vuole una legge. La legge è legge, è Dio: con la legge, anzi la Legge, tutto va a posto.TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Q4 Inc. (TSX:QFOR) (“Q4“ o la “Società“), la principale piattaforma di accesso ai mercati di capitali, oggi ha annunciato il ...