Abodi e lo sport italiano in visita ad Auschwitz | il ‘Viaggio della memoria”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Gliivi, tutti insieme, per non dimenticare. Mai. E riaffermare l’impegno del sistemacontro il razzismo e a sostegnoe il rispetto. Quanto lopossa essere potente motore per le coscienze lo sa bene il ministro per loAndrea. Ed è per questo che dal 4 al 6 febbraio ha organizzato attraverso la "Struttura di missione anniversari nazionali ed eventiivi nazionali e internazionali", in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e la Comunità Ebraica di Roma ha organizzato il Viaggio nellagrazie al trao assicurato dal MinisteroDifesa con un velivolo KC-767A del 14° Stormo dell’Aeronautica ...