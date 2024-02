“Abbiamo visto gli Ufo Un alieno nero ha inseguito mio fratello in camera da letto”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Al podcast We’re all insane una ragazza di nome Ashley Beck spiega di aver avuto diversi incontri ravvicinati con gli alieni quando abitava a Richlands, nella Carolina del Nord, dove si era trasferita a causa della carriera militare del patrigno. In diverse occasioni avrebbeuna figura nera in piedi nella suada: “A volte pensavo che fosse nella mia testa, a volte pensavo che fosse reale” racconta. A vederli sarebbero stati anche ile una sua amica d’infanzia. Una sera, notando strane sfere di luce sospese vicino a un albero nel cortile, la giovane ha allarmato la madre che ha provato – invano – a fotografare la curiosa presenza. Una luce così intensa da poterla quasi toccare: “Era più larga di casa mia ma più piccola di un aereo, ed aveva la forma di un triangolo” ha riferito a proposito ...