A12 | Roma-Civitavecchia | Chiusure notturne Cerveteri Ladispoli

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Sulla A12, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiuso lo svincolo di, in entrata versoe in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia, nelle cinque notti di lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 febbraio, con orario 20-8. In alternativa si consiglia di utilizzare: in entrata: Torrimpietra; in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia: Santa Severa Santa Marinella. (Com/Mab/ Dire)