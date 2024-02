A Roma la rivolta degli assistenti educatori alla disabilità | “L’accordo non è valido | i nostri stipendi non bastano”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Lanon è finita. Non bastasiglato con Cgil, Cisl e Uil dal Comune di. I lavoratori Oepac, cioè glidelle scuole capitoline, continuano la protesta. Le due giornate di sciopero e protesta dei sindacati di base e del coordinamentono Oepac hanno portato in piazza circa 500 lavoratori e lavoratrici. Ora gli, coloro che lavorano nelle scuole capitoline per le cooperative accreditate, dicono basta. “Non abbiamo paura”, dicono in occasione del quarto sciopero da novembre, quello del 30 e 31 gennaio. Le motivazioni della protestaI lavoratori Oepac lamentano, ...