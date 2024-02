A Napoli l’evento celebrativo dei cinquant’anni tra Italia e Vietnam

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Al Grand Hotel Santa LuciaBridgingForum: Economy and Culture”, per celebrare idi amicizia e partenariato tra. Oltre 60 ospiti hanno partecipato il 30 gennaio 2024 alle ore 15:00 al “BridgingForum: Economy and Culture”, un eventoin occasione deidi