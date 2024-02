A Milano gli scatti di Samira Zuabi Garcìa

FASANO – Una delegazione della Città sarà presente alla BIT di Milano, una delle principali vetrine internazionali per la promozione turistica, la Borsa Internazionale del Turismo in programma dal 4 ...Domenica 4 febbraio, alle 15.30, nella Basilica di Santa Maria di Lourdes a Milano (via Lomazzo 62), per la Zona I , è in programma il quarto appuntamento dell’edizione 2024 dei Dialoghi di Pace ...BNP Paribas ING Euro / Dollaro USA Oro Francoforte Londra Parigi Stellantis (Teleborsa) (Teleborsa) - Seduta negativa per la maggior parte delle borse europee, Piazza Affari compresa, con gli scambi c ...