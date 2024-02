A Kyiv mancano le munizioni E al fronte si vede

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Trincee, campi minati, denti di drago. Un panorama che potrebbe sembrare quello della Linea Sigfrido, ultimo baluardo di difesa nazista contro le forze alleate che nell’autunno del 1944 cercavano di entrare in territorio tedesco: invece è una fotografia deldi oltre 1.000 chilometri lungo il quale da quasi due anni si contrappongono le forze armate di Russia e Ucraina. Ma mentre nella Seconda Guerra Mondiale le fortificazioni tedesche non si rivelarono sufficienti a fermare l’avanzata delle truppe ango-americane, nettamente superiori per uomini e mezzi, oggi i due eserciti si ritrovano impantanati in uno stallo che perdura da mesi, dove a trionfare sono le logiche d’attrito. Non potendo mirare a uno sfondamento delle linee, entrambi i contendenti mirano alla deplezione delle riserve avversarie di uomini e mezzi. Una situazione “affamata di proiettili”, come l’ha ...

