A cosa serve il sistema Ue di certificazione cyber? Risponde l’avv Mele

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La Commissione europea ha adottato questa settimana il primoeuropeo didellasicurezza, in linea con la legge europea in materia. “Iloffre una serie di norme e procedure a livello dell’Unione su come certificare i prodotti ITC nel loro ciclo di vita e renderli così più affidabili per gli utenti. Lafornisce un riconoscimento formale del fatto che i prodotti possono essere affidabili per proteggere sia l’hardware che il software che i cittadini utilizzano quotidianamente”, spiega Bruxelles con una nota. Lo schema volontario integrerà la legge sulla resilienza informatica che introduce requisiti vincolanti di sicurezza informatica per tutti i prodotti hardware e software nell’Unione europea. L’adozione del primo schema di ...