A Bergamo c’è la mezza maratona | le modifiche alle linee Atb

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 2 febbraio 2024). ATB comunica che domenica 4 febbraio, in occasione delladile1-C-5-6-8-9 subirannodi percorso. La linea 1 dore 7:00 finoore 12:30 e leC-5-6-8-9 dore 8.40 fino al termine della manifestazione prevista per le 12.30. Sulle deviazioni di percorso vengono istituite fermate provvisorie in corrispondenza di quelle esistenti per le altreaziendali. In particolare: in via San Fermo in prossimità delle fermate TEB; in via Zelasco per servizio navetta per Città Alta; in via Croce Rossa1-C-5-6-8-9 MODIFICA DI PERCORSO Linea 1: dore 7:00 ...