A Barcellona partono i razionamenti dell’acqua contro l’emergenza siccità

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il governo della regione spagnola della Catalogna ha esteso le misure di emergenza per laa 202 comuni della regione, fra cui il capoluogoe tutta la sua area urbana. Le misure, già in vigore in alcuni comuni, dal 2 febbraio coinvolgeranno 6 milioni di persone. Da più di tre anni nella regione è in corso una gravee in alcune zone non ha piovuto neanche una volta. E ora la situazione è diventata critica, con le riserve idriche die altri 200 comuni circa ormai scese sotto la soglia di rischio del 16 per cento. Il governo regionale, nel mezzo di un’ondata di caldo estivo in pieno gennaio, ha decretato ufficialmente la fase di emergenza per tutta questa zona: dal 2 febbraio la disponibilità pro-capite di acqua consentita non potrà superare i 200 litri al giorno, con limiti più ...