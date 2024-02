44esima edizione del Carnevale di Saviano | dieci giorni di musica | sfilate e gastronomia

Un mese di maschere, colori, coriandoli, stelle filanti e scherzi giocosi: a Leolandia è tutto pronto per la festa di Carnevale più lunga e straordinaria di sempre, che comincerà sabato 3 febbraio (e ...Le due grandi sfilate che vedranno protagonisti circa 3000 figuranti si terranno domenica 11 e martedì 13 febbraio con raduno e partenza alle ore 14:30 da Via Lama di Grazia per proseguire su Via Lama ...Sono ben quattro date da segnare in agenda: si inizia Domenica 4 Febbraio dalle 10:30 in Piazza Sedile, domenica 11 e martedì 13 febbraio con raduno e partenza alle ore 14:30 da Via Lama di Grazia e t ...