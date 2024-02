4 Torri vince con l’under 20 Sorride anche l’under 17

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Arrivano due vittorie nella settimana dei ragazzi del vivaio granata della 4. Ritorna al successo l’20 Silver, che ha vita facile al Pala 4T nell’ultima gara della prima fase di campionato contro il Magik Parma Dopo qualche possesso interlocutorio, la Despar alza la difesa e si porta sul 24-6. Il resto della gara vede i granata sempre in controllo con Cristoni in stato di grazia (autore di ben 41 punti), e tutti gli effettivi trovano spazio sul parquet. I ragazzi di Marianti hanno aspettano ora di conoscere modalità e calendario della seconda fase, nella quale si giocheranno il titolo regionale. Seconda vittoria consecutiva per l’U17 Silver di Villani, Tani, e Gambale: la 4, dopo il successo su Argenta, trionfaa Castelmaggiore contro l’Happy Basket 50-73: decisivi i 21 punti a testa della coppia Gorobei-Bassi. Cade ...

La Scuola Basket vince con autorità contro Guelfo Basket, segnando 87 punti contro i 57 degli avversari. La squadra ha dimostrato progressi sotto la guida del coach Mattia Campi. In serie D, la Despar ...Ecco come sono andate le gare nel terzo raggruppamento del campionato Elite classe 2009 ...«Orgoglio italiano», l’ha definito sui social, mentre per omaggiarlo Dario Nardella ha deciso di illuminare di verde, bianco e rosso, ieri sera, alcuni fra i luoghi storici più simbolici di Firenze ...RIETI - Parlano i protagonisti della Seconda categoria dopo l’ultima giornata d’andata. Un turno che conferma in vetta alla classifica Montopoli. Santa Susanna conquista tre punti ...despar 4 torri 66 cest. argenta 58 Parziali: 13-13, 32-26; 48-42 DESPAR 4 TORRI: Bianchi 10, Caselli 11, Leprotti 3, Pusinanti (c) 8, Milosavljevic ...