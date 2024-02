4 condanne e decine di denunce | ecco il curriculum di Ilaria Salis

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Dopo aver snobbato per anni gli italiani in carcere all’estero, la sinistra è tutta schierata al fianco di. Dai marò a Chico Forti, i compagni hanno preferito pensare ad altro, mentre ora si prodigano per la maestra lombarda dietro le sbarre in Ungheria con l’accusa di aver malmenato due neonazisti. Le immagini della trentanovenne in catene arrivate da Budapest hanno giustamente indignato tutti, ma il caso da giudiziario si è trasformato rapidamente in politico: sì perché il caso diviene utilizzato dalle opposizioni del governo Meloni per sollevare polemiche. Ma non è tutto. Come evidenziato dall’edizione odierna della Verità, ildiè tutt’altro che invidiabile: 4e 29 ...