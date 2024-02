100 milioni di abbonati per Youtube Premium e Music

FIRENZE–(BUSINESS WIRE)– ” In un periodo in cui molte società affrontano difficoltà geopolitiche, crisi e tassi di inflazione, PQE Group emerge ... ()

Juventus - Sudakov si allontana : arriva il rinnovo con lo Shakhtar Donetks - la clausola rescissoria è di 100 milioni

E ora anche la strada che porta a Georgiy Sudakov si complica. Non che fosse mai stata in discesa. Ma pure in ottica futura il talento dello... (calciomercato)