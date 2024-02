Zuppa serale sulla Ripartenza 2024

Prima della triade capitolina delle paste (amatriciana, cacio e pepe e gricia, poi raggiunte dalla carbonara), i primi a Roma erano soprattutto zuppe e minestre. E la più apprezzata ora non si mangia ...Dal 1 al 4 febbraio 2024, si celebrerà la tradizionale "Festa della Candelora" a Romano d'Ezzelino, nei pressi della parrocchia in piazzale Chiesa. L'evento includerà la storica processione della Mado ...Una zuppa ideale in questo periodo dell’anno, riscalda durante le giornate più fredde. Puoi accompagnare con dei crostini di pane o del pane raffermo. Basta davvero per portare in tavola un piatto ...