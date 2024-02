Zia Caterina in ospedale | un fiume di messaggi per la tassista più amata | “Siamo tutti con te”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Firenze, 1 febbraio 2024 – “con te”. “Ti vogliamo tanto bene”. “Tutto l’amore che hai dato ti ritorna indietro”. Un vero e propriodi, di parole di affetto, di auguri di pronta guarigione stanno travolgendo le pagine social di Zia, ricoverata da giorni ina Ponte a Niccheri, per complicanze severe ai polmoni dovute al Covid. Da Facebook a Instagram, sia sulla pagina personale diBellandi che della associazione Milano 25 Onlus, in tantissimi stanno mandando allapiùdi Firenze (e non solo) gli auguri di pronta guarigione. Ieri ziaha pubblicato un aggiornamento sulle sue condizioni di salute. “Una complicazione severa a livello polmonare ...