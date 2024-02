Zelensky | importante unità Ue su aiuti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 1 febbraio 2024) 15.05 Il presidente ucrainoringrazia "Charles Michel e i leader della Ue per l'istituzione dello strumento da 50 miliardi di euro per l'Ucraina per il periodo 2024-2027", con l'accordo raggiunto tra i 27 nel Consiglio Ue. "E' moltoche la decisione sia stata presa da tutti e 27 i leader. Dimostra ancora una volta la fortedell'Ue", sottolinea. "Il continuo sostegno finanziario rafforzerà la stabilità economica dell'Ucraina, non menodell'assistenza militare e delle sanzioni alla Russia".