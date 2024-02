Zanetti | «Inter è famiglia! Juventus? Arriviamo bene Poi Simeone»

Leggi tutta la notizia su inter-news

Il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato del suo straordinario legame con l'Inter. Poi qualche parolina su questioni di campo tra Inter e Atletico Madrid. FAMIGLIA – Javier Zanetti a 'Stasera c'è Catellan su Rai 2', sul suo amore per i colori nerazzurri: «A 41 anni, dopo tanti anni di carriera e di corse, era arrivato il momento di smettere e andare dietro la scrivana. Ma è stata una scelta mia e consapevole. In Arabia? Sinceramente non ci avrei pensato. Stando all'Inter ho avute richieste di tante squadre top in Europa. Ma l'Inter per me è famiglia, è un sentimento. Davanti al lato economico, ho messo anche l'affetto e il rapporto familiare».