Zaia | I giovani di oggi vincono il confronto con quelli della mia generazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 01 febbraio 2024 "presentiamo il mio libro che racconta un viaggio di tre diciottenni nel 1986. Il libro mette ai diciottenni del mondo analogico di ieri con i diciottenni del mondo digitale di. Idila sfida. I ragazzi disono più bravi di noi. E' comunque un'occasione per fare delle riflessioni rispetto a molte tematiche che riguardano i ragazzi" lo ha detto il presidente del Veneto Luca, a marginepresentazione del suo libro "Fa presto, vai piano" presso il tempio di Adriano a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

ROVIGO - Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha annunciato la seconda edizione di Space Meetings Veneto, un evento internazionale dedicato al settore spaziale. L'evento si terrà a Venez ...TREVISO - È morto l'odontoiatra Franco Dotto, punto di riferimento per il trevigiano. Dotto aveva alle spalle una lunga carriera professionale fatta anche di numerose ...Avrà un cuore made in Veneto Artemis II, il progetto della Nasa che per la prima volta proverà a calcolare la posizione di un veicolo spaziale usando i satelliti di navigazione satellitare a quasi 400 ...