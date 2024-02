Zaffini Fdi | Innovazione unica scialuppa di salvataggio per Ssn

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 feb. (Adnkronos Salute) - "L'è l'diper il nostro Servizio sanitario nazionale. Non a caso, come Governo stiamo affrontando i temi dell'rispetto alla carenza di personale e al momento di grande sofferenza in tutto il mondo delle professioni

Roma, 1 feb. (Adnkronos Salute) - "L'innovazione è l' unica scialuppa di salvataggio per il nostro Servizio sanitario nazionale. Non a caso, come ... (liberoquotidiano)

Roma, 1 feb. (Adnkronos Salute) - "L'innovazione è l' unica scialuppa di salvataggio per il nostro Servizio sanitario nazionale. Non a caso, come ... (liberoquotidiano)

Roma, 1 feb. (Adnkronos Salute) - "L'innovazione è l' unica scialuppa di salvataggio per il nostro Servizio sanitario nazionale. Non a caso, come ... (iltempo)

Roma, 1 feb. (Adnkronos Salute) - "L'innovazione è l'unica scialuppa di salvataggio per il nostro Servizio sanitario nazionale. Non a caso, come Governo stiamo affrontando i temi dell'innovazione risp ...Quanti avranno pensato almeno una volta nella vita “lascio tutto e vado a vivere in montagna”. Roberto Zaffini l’ha detto e l’ha fatto. Dopo una vita in politica, fedelissimo della Lega di bossiana ...Roma, 24 gen. (Adnkronos Salute) - Potrebbe essere la volta buona per la riforma del 118. In Commissione Sanità del Senato è stato ripresentato, da ...