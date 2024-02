Zacharova | l’asso di Putin

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Maria, del ministero degli Esteri russo, è una donna intelligente. Le sue osservazioni sono sempre profonde e mai banali.Angela Bollativia email Gentile lettrice, condivido a pieno. Laè notevole per intelligenza, cultura, acume e anche senso dell’umorismo, quest’ultima una dote in genere sottovalutata in Italia ma tenuta in gran conto tra gli inglesi. Le porto un esempio del suo sense of humor. Lei sa che è in atto una rivolta del Texas contro Washinton per la questione dei confini col Messico. Il Texas rifiuta gli ordini di Biden, arma la Guardia Nazionale e riceve rinforzi militari da 25 Stati americani. Qualcuno teme una nuova guerra di secessione. Ebbene, la, interrogata in proposito, ha così risposto, parafrasando il linguaggio della diplomazia americana sull’Ucraina: “Bisogna capire che, fornendo ...