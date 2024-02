Youtuber patteggia e non va in carcere | una vergogna assoluta

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppe Cruciani ha commentato così il caso di Ilaria Salis, la condanna di Matteo Di Pietro del gruppo The Borderline e la polemica sulla mancata partecipazione di Jannik Sinner a Sanremo. “ “Allora ragazzi – ha esordito Cruciani – sono giorni che si discute delle immagini che abbiamo visto di una ragazza con le manette, con una specie di catena e con dei ceppi alle caviglie. Noi rimproveriamo l’Ungheria di essere un paese che viola i diritti umani, che ci mostra delle immagini terribili ed agghiaccianti, ma sono immagini che ricordo si vedevano anche in Italia ai tempi di Mani pulite. Ripeto, sono giorni che vediamo queste immagini e poi lo stato della giustizia italiana è fotografato da una notizia che è arrivata oggi: ‘Uccise un bambino con il suv, loMatteo Di Pietroa 4 anni e 4 mesi.’ Non ...

