WWE | Stabili gli ascolti per NXT nel go-home show pre Vengeance Day | i dati

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Dopo i grandi numeri della prima puntata dell’anno, denominata NXT New Year’s Evil, glidi NXT si sonozzati e questa settimana non ha fatto eccezione. Dopo i 642.000 di sette giorni prima, l’ultimo episodio dellogiallonero ha visto un leggerissimo rialzo fino ai 648.000 di due giorni fa, un +1% davvero minimo. Nell’ottica di questa “fluttuazione” di numeri, due settimane fa erano invece stati 683.000 i fan mediamente connessi per le due ore di NXT, continuando in questo trand dità. Ricordiamo che dopo gli accordi degli ultimi mesi, da ottobre di quest’anno lo“di sviluppo” WWE andrà in onda in chiaro, su CW Network, aumentando sicuramente la “portata” di nuovi telespettatori e di numeri, almeno sulla carta.