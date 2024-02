Wta Linz 2024 | programma e ordine di gioco quarti di finale venerdì 2 febbraio

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ile l’didiper il torneo Wta 500 di, in Austria. Si decidono le semifinaliste sul cemento indoor della città austriaca, con Donna Vekic che aprirà le danze odierne contro Burel. Spazio poi a Potapova, che ha eliminato l’azzurra Cocciaretto poche ore fa: per lei c’è la seconda testa di serie Alexandrova. Una tra Ostapenko e Tauson se la vedrà con Burrage, mentre a chiudere ildeidici sarà la sfida tra Mertens e Pavlyuchenkova. COPERTURA TV MONTEPREMI IL TABELLONE AGGIORNATO IldiA partire dalle 13:00 Burel vs (3) Vekic Potapova vs (2) Alexandrova (1) Ostapenko/Tauson vs Burrage (4) ...

Tanti rimpianti nel match di ottavi di finale per Elisabetta Cocciaretto del WTA 500 di Linz, Anastasia Potapova vince in rimonta annullando due match point e continua la difesa del titolo ...Ancora una giornata non felice per Elisabetta Cocciaretto in termini di vantaggi non concretizzati. La marchigiana, dopo quasi tre ore di lotta, esce di scena nel WTA 500 di Linz. La russa Anastasia P ...La 23enne di Ancona si fa rimontare dalla russa. Al canadese servono oltre quasi 3 ore di gioco per battere il giovane Cazaux ...