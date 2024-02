Wta 500 Linz | Bronzetti fuori agli ottavi | passa Mertens in due set

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Luciaesce di scenadi finale del Wta 500 di, in Austria. La numero 53 del ranking esce per mano di un’ottima, reduce dal successoAustralian Open di doppio femminile con Hsieh. 6-1 6-3 il punteggio a favore della belga, numero 24 Wta ma che possiede un tennis da top ten. Dopo un primo set a senso unico,entra in partita ma non riesce a sfruttare le poche chance concesse daper portare il match a un terzo set che sarebbe stato molto pericoloso per la belga. La numero 4 del tabellone avanza ai quarti di finale, dove incontrerà Pavlyuchenkova, che ha battuto 7-6(2) 6-4 Boulter. LA PARTITAAvvio micidiale di, che nel primo set toglie subito il servizio a ...

