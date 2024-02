Week-end del 26 | 27 e 28 gennaio 2024 | eventi | sagre e mostre Cosa fare in Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Milano, 242023 – È stata la settimana della Fashion, degli scioperi e degli ultimi (così pare) giorni di freddo prima dei titoli di coda del mese: ma ilend in arrivo, oltre contare gli abituali e nuoviin programma, si arricchisce delle commemorazioni per la giornata della memoria, che cade sabato 27. La giornata in ricordo delle vittime dello sterminio nazifascista porta con sè manifestazioni, spettacoli,, la posa di nuove pietre d’inciampo per non dimenticare la tragedia del passato: da Milano a tutte le province lombarde, il palinsesto diè lungo e ricco per evitare l’indifferenza e l’oblio. Oltre la giornata della memoria, ilend end è ricco di, per grandi e piccini, per ...