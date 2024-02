Wall Street tenta il rimbalzo all’indomani della Fed A Piazza affari sprint Ferrari

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La Bank of England lascia i tassi invariati. Nell’area euro l’inflazione torna a scendere. Euro in area 1,08. Tim sale con l’offerta per l’acquisto di Sparkle. Corre la Casa di Maranello con l’utile 2023 che supera per la prima volta il miliardo di euro