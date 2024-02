Volley | Novara batte il Wiesbaden e fa il primo passo verso la finale di Challenge Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Missione compiuta per l’Igor Gorgonzolache, non senza qualche difficoltà,il VCa domicilio nella semidi andata dellaCup 2023-2024 difemminile. Le ragazze di Lorenzo Bernardi si impongono per 3-1 (21-25 30-28 25-17 25-23) dopo un match, soprattutto per due set, assai combattuto. La compagine italiana dovrà vincere almeno due set in Germania al ritorno per staccare il biglietto per l’ultimo atto della terza competizione europea per importanza.affronta la quarta semieuropea della sua storia, la prima diCup dopo tre di Champions League (2019, 2021, 2023), mentre le teutoniche si sono spinte così avanti per la prima volta. La pressione il...