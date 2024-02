Volley Maschile A3 | sconfitta anche a Brugherio La Stadium subisce la rimonta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024)mirandola 2 (16/25 14/25 26/24 27/25 15/13) GAMMA CHIMICA: Ichino 20, Compagnoni 9, Prespov 17, Meschiari 22, Mancini 3, Selleri 6, Marini (L1), Carpita, Consonni, Chinello, Mellano, n.e. Viganò, Centenaro (L2); all.: Delmati.MIRANDOLA: Rossatti 15, Rustichelli R. 11, Albergati 28, Nasari 13, Bombardi 8, Quartarone 5, Rustichelli M. (L1), Capua 1, Scarpi, n.e. Gozzi (L2), Bevilacqua, Scaglioni; all.: Mescoli. Arbitri: Lorenzin (VI)- Kronaj (VA). Note: Durata set 27’ 26’ 31’ 34’ 21’ per un totale di 139’;79 su 98 (B.S. 9, Vinc. 12, Muri 9, E.P. 21);82 su 112 (B.S 9, Vinc. 5, Muri 14, E.P. 10). La foto della partita è la assurda ricezione a mani aperte di Matteo Rustichelli, su cuiha ...