Volley In 2ª Divisione la Robur difende il primato Toracca | Stiamo vivendo un buon momento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Con la squadra femminile di Serie C che ha osservato il turno di riposo, la settimana scorsa in casaMassa l’attenzione si è concentrata tutta sulla formazione di 2ªche si è confermata in testa alla classifica superando per 3 a 1 a Carrara la San Marco Avenza. Il team del coach Alessioha portato così a cinque il numero di vittorie consecutive restando appaiato in vetta assieme al Lido Oasi di Camaiore. "Grazie a unaa partenza siamo subito andati sopra di due – ha commentato il tecnico – ma nel terzo set abbiamo avuto una leggera flessione lasciando il pallino del gioco alle avversarie che ci hanno tenuto testa e vinto meritatamente. Nel quarto parziale abbiamo ripreso il predominio conducendolo in porto senza problemi. Un plauso va alla centrale Lazzoni, imprendibile con la sua ...