Volley femminile | Alessia Orro rinnova per 2 anni con la Vero Volley Milano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Prosegue l’avventura dicon la maglia dell’Allianz. La palleggiatrice della Nazionale e capitano della squadra lombarda, hato il suo accordo con il Consorzioper le prossime due stagioni sportive, portando la scadenza contrattuale al 30 giugno 2026. “Sono molto contenta di continuare il mio percorso insieme all’Allianz. Sono entusiasta di essere parte di questa squadra, in cui ogni anno si lavora per arrivare sempre più in alto e di cui sono onorata di essere il capitano. Mi sento molto fortunata ad essere parte di questa famiglia”, ha dichiarato la giocatrice. “Siamo molto felici ...