Volley B1 donne Clai | dal primato alla final four Il sogno adesso è la promozione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) I primi due obiettivi di questa prima parte di stagione lali ha centrati. La formazione di Nello Caliendo si è laureata campione d’inverno al termine del girone d’andata e questo vale l’accessodi Coppa Italia che si giocherà nel weekend pasquale. Insieme con le imolesi,manifestazione che mette in palio il trofeo, parteciperanno Centemero Concor, Azimut Giorgione e Azimut Giorgione. La classifica avulsa ha eliminato la Gesancom Marsala che è prima nel girone E. Laha avuto un po’ di fortuna nell’ultima giornata, pur perdendo il match di Gossolengo, è riuscita a qualificarsi grazievittoria del Giusto Spirito Rubiera con Garlasco. Non si fosse verificato questo ultimo risultato, per le imolesi sarebbe stata una vera e ...