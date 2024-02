Vladimir Luxuria condurrà l’Isola | ma Ilary lo aveva già predetto | il video

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Ormai è ufficiale: quest’annoaldei Famosi 2024 si presenterà non più nelle vesti di opinionista ma come conduttrice, prendendo il posto diBlasi. L’attivista ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo l’annuncio di Pier Silvio Berlusconi, che ha lasciato a bocca aperta i fan del programma, credendo di trovare ancora l’ex moglie di Totti. Malogià! Unche ha iniziato a circolare in rete nelle ultime ora dimostra infatti che ...