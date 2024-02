Vittorio Sgarbi rimosso da Presidente della Fondazione Canova

(Di giovedì 1 febbraio 2024)non sarà più, L’annuncio, come riporta il Gazzettino, è stato fatto dal sindaco di Possagno in risposta agli appelli social contro il sottosegretario dopo gli insulti e i gesti osceni registrati da «Report» che rappresentano solo l'ultimo tassello di un rapporto già deteriorato. «Abbiamo prorogato questo cda per chiudere le manifestazioni...

Vittorio Sgarbi è stato condannato per diffamazione aggravata nei confronti di Virginia Raggi , ex sindaca di Roma. Per il sottosegretario ai Beni ... (ilgiornaleditalia)

Al centro di vicende giornalistiche e giudiziarie, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi non sarà più presidente dell'istituzione ...Vittorio Sgarbi non sarà più Presidente della Fondazione Canova, L'annuncio, come riporta il Gazzettino, è stato fatto dal sindaco di Possagno in risposta agli appelli social contro il sottosegretario ...L'invito a sorpresa del primo cittadino milanese affinché Milan e Inter rivedano la loro posizione e valutino la possibilità di ristrutturare il Meazza è quantomeno tardiva: i due club rivedranno ora ...