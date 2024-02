Visnadi: «Inter-Juventus dà un esito sulla logica. Alcaraz scontra» (Di giovedì 1 febbraio 2024) Continua ad avvicinarsi Inter-Juventus, in programma domenica alle 20.45. Il giornalista Visnadi ha parlato durante Radio Radio – Lo Sport, dando la sua versione sugli scenari per il derby d’Italia. TANTI CONTRO TANTI – Per Gianni Visnadi domenica Inter-Juventus non sarà solo Lautaro Martinez contro Dusan Vlahovic: «Vedo anche altro. Ci sono giocatori di qualità in entrambe le squadre e nei reparti: è chiaro che, a naso, la Juventus difende meglio di come attacca e l’Inter attacca subendo meno gol dell’altra. È un po’ una conseguenza: una squadra che gioca, che ha individualità di peso davanti. È abbastanza scontato dire che Lautaro Martinez-Vlahovic sarà il tema della partita, che essendo a inizio febbraio non darà un esito aritmetico ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di giovedì 1 febbraio 2024) Continua ad avvicinarsi, in programma domenica alle 20.45. Il giornalistaha parlato durante Radio Radio – Lo Sport, dando la sua versione sugli scenari per il derby d’Italia. TANTI CONTRO TANTI – Per Giannidomenicanon sarà solo Lautaro Martinez contro Dusan Vlahovic: «Vedo anche altro. Ci sono giocatori di qualità in entrambe le squadre e nei reparti: è chiaro che, a naso, ladifende meglio di come attacca e l’attacca subendo meno gol dell’altra. È un po’ una conseguenza: una squadra che gioca, che ha individualità di peso davanti. È abbastanza scontato dire che Lautaro Martinez-Vlahovic sarà il tema della partita, che essendo a inizio febbraio non darà unaritmetico ...

