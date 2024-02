Visibilia | relazione ispettiva su caso Editore | ‘in dubbio continuità società’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Milano,1 feb. (Adnkronos) – “Il bilancio al 31 dicembre 2022 e lasemestrale al 30 giugno scorso non risultano correttamente predisposte” atteso che “l’avviamento avrebbe dovuto essere completamente svalutato e il credito per imposte anticipate stornato, con la conseguenza che il patrimonio netto rettificato diEditrice risulta negativo dal 31 dicembre 2021 e, per il solo anno 2021, a seguito delle conseguente necessaria svalutazione della partecipazione, risulta negativo anche il patrimonio netto dispa. Quanto allala stessa era già stata messa indai revisori relativamente al bilancio al 31 dicembre 2021 e non vi sono ragioni per discostarsi da tali riflessioni”. E’ quanto emerge nelladi 26 pagine, firmata da Daniela Ortelli e depositata nel procedimento, in corso a Milano, che vede contrapposti alcuni azionisti e, una delle società fondate dalla ministra del Turismo Daniela Santanché e attualmente in composizione negoziata della crisi. L'articolo CalcioWeb.