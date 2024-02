Visibilia | relazione ispettiva | ' criticità su garanzie Santanché'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Milano, 1 feb. (Adnkronos) - "Gli assetti organizzativi, contabili e amministrativi appaiono inadeguati, in assenza di procedure e processi e con la delegazione di tutte le attività amministrative e contabili, compresa a tesoreria, al cliente principaleConcessionaria". E' uno dei punti che emerge nellafirmata da Daniela Ortelli e depositata nel procedimento, in corso a Milano, che vede contrapposti alcuni azionisti assistiti dall'avvocato Antonio Piantadosi eEditore, una delle società fondate dalla ministra del Turismo Danielae attualmente in composizione negoziata della crisi. Nel documento di 26 pagine che passa in rassegna l'assetto del gruppo si sottolinea come ii debiti intragruppo costituiscano un elemento centrale e, in particolare, la scelta della ministradi vincolare la destinazione sugli immobili - la villa in centro a Milano è finalizzata a garantire tre debiti della ristrutturazione, ossia verso Prelios credit servicing spa, Agenzia delle Entrate eEditrice - "piuttosto che costituire una garanzia perEditrice, in realtà l'ha ridotta". Tra i punti conclusivi si sottolinea come il business plan 2023-2025 sia venuto meno "a seguito del mancato avvio delle attività necessaria alla sua implementazione da parte di Sif;Editore eEditrice hanno quindi presentato istanza di apertura della composizione negoziata della crisi (manovra di gruppo) allegando un business plan basato sulla sola attività editoriale e supportato da un necessario apporto dei soci. La valutazione di detto piano è rimessa all'esperto nominato dottor Stefano Uglietti". Con il deposito del documento le parti hanno tempo fino a metà mese per presentare le proprie eventuali osservazioni, quindi si torna in aula il prossimo 22 febbraio.