Virtus ko Troppo Barça | addio secondo posto

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Fc Barcellona 84Bologna 57 FC BARCELLONA: Da Silva 2, Pauli, Vesely 9, Brizuela 11, Kalinic 6, Satoransky 5, Hernangomez 17, Laprovttola 16, Parker 11, Nnaji, Jokubaitis 7, Parra. All. Grimau. SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 12, Lundberg 11, Belinelli 4, Pajola, Dobric 2, Lomazs, Hackett 4, Mickey 8, Polonara 6, Zizic 2, Dunston 4, Abass 4. All. Banchi. Arbitri: Belosevic, Nikolic, Cici. Note: parziali 20-17; 41-27; 61-44. Tiri da due: Barcellona 27/51; Bologna20/40. Tiri da tre: 7/19; 4/25. Tiri liberi: 9/12; 5/8. Rimbalzi: 47; 31. BARCELLONA (Spagna) Le sporadiche fiammate di Lundberg e gli altrettanto isolati guizzi di Cordinier non consentono alladi evitare una figuraccia in una partita dove la formazione di Banchi dimostra ancora quanto sia indigesto giocare lontano dalle Due Torri. Due ...