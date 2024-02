Vincitrice del Grande Fratello si espone sul concorrente più discusso | “Non mi piace minimamente”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nikita Pelizon,della scorsa edizione del, intervistata dai colleghi di TVBlog si è esposta su Massimiliano Varrese.delsisu Varrese Sui social, alcuni miei fan insistevano nel chiedermi opinioni su Beatrice Luzzi o schierarsi da una parte o dall’altra. Però io ho detto in un tweet. Ma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Tarquinia 6 gennaio 2024 – Simona Scocchetti è la vincitrice del Premio “Angelo Jacopucci” per lo sportivo dell’anno. La campionessa di tiro al ... (ilfaroonline)

Castellaneta. Esaltante e gratificante. Un ritorno del genere forse non se lo aspettavano neanche gli stessi organizzatori. Il “ Superminifestival ... (laprimapagina)

Dopo la vittoria ai Golden Globe 2024, arriva un nuovo trailer italiano per il film di Yorgos Lanthimos. Searchlight Pictures ha diffuso in streaming ... (movieplayer)

Tutto pronto per la Supercoppa Italiana che prenderà il via oggi da Riad. Napoli e Fiorentina apriranno il programma della competizione alle ore ... (calcioweb.eu)

Ormai mancano due settimane all’inizio del prossimo Festival di Sanremo e anche per questo Mara Venier ha dedicato un ampio spazio alle kermesse ... (biccy)

La giovane atleta spagnola Alba Cebrián, specializzata nei 3.000 ostacoli, è morta all'età di 23 anni dopo diversi giorni di ricovero in ospedale a ... (ilgiornaleditalia)

Mostrando platealmente di apprezzare la cucina, il vincitore degli Open d'Australia ha poi chiuso la cena con un dolce. Foto di rito con gli altri clienti ed il personale del ristorante, quindi il ...Il trofeo, per gentile concessione di Crédit Agricole, verrà esposto per due giorni nell’atrio del Municipio di piazza Visconti: chiunque potrà fotografarlo o farsi un selfie con il premio destinato ...MOLA DI BARI - Per la stagione del trentennale dell’Agìmus di Mola di Bari, il Balletto del Sud di Fredy Franzutti si prende il palco del Teatro van Westerhout con un doppio spettacolo di danza, music ...