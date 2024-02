Villa Certosa vendesi Arcore non si tocca

(Di giovedì 1 febbraio 2024) AGI - I figli di Silvio Berlusconi hanno deciso di mettere in vendita, la storica e iconica residenza estiva in Sardegna del fondatore di Mediaset. Lo riporta il Financial Times secondo il quale l'incarico per cedere la proprietà è stato affidato alla società immobiliare Dils con la richiesta di ricavare almeno 500 milioni di euro. Le visite inizieranno già da questo mese, mentre i potenziali acquirenti, sottolinea FT, sono i miliardari sauditi, del Golfo Persico, statunitensi e indiani, ma all'acquisto potrebbero essere anche i grandi gruppi alberghieri. Contattata dall'AGI, Fininvest non commenta. Tuttavia, fanno notare all'AGI fonti vicine al dossier, l'ipotesi di valorizzare il patrimonio immobiliare c'era già quando l'ex presidente del Consiglio era in vita, e su questa linea non si discostano più di tanto gli eredi. Per alcune ...

La famiglia Berlusconi mette in vendita Villa Certosa, in Sardegna, sulla Costa Smeralda, ecco quanto è valutata ...Villa Certosa, la residenza in Sardegna tanto amata da Silvio Berlusconi, sarà messa in vendita. I figli di Berlusconi hanno concordato di vendere la residenza della Costa Smeralda per 500 milioni di ...Villa Certosa, la lussuosa tenuta di Silvio Berlusconi in Costa Smeralda, è in vendita per 500 milioni di euro. A dare questa indiscrezione è il Financial ...