Villa Certosa in vendita per mezzo miliardo di euro | se aveste quelle cifre | la comprereste?

Villa Certosa , la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi in Sardegna , è ora in vendita al prezzo di base di 500 milioni di euro. Il simbolo ... (ilgiornaleditalia)

500 milioni di euro per la residenza estiva del Cav. in Costa Smeralda. L'operazione relativa alla maxi proprietà, 110 ettari e 68 stanze, verrà gestita dalla società milanese Dils ...Secondo il quotidiano britannico sarebbero tre le persone a conoscenza dell’operazione, via alle visite da questo mese ...Villa Certosa, la residenza in Sardegna tanto amata da Silvio Berlusconi, sarà messa in vendita. I figli di Berlusconi hanno concordato di vendere la residenza della Costa Smeralda ...