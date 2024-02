Vietnam-Italia | celebrati a Napoli i 50 anni di amicizia De Luca e Manfredi incontrano l’ambasciatore Duong Hai Hung

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Oltre 60 ospiti hanno partecipato martedì 30 gennaio al “BridgingForum: Economy and Culture”, un eventovo in occasione dei cinquant’die partenariato tra, presso il Grand Hotel Santa Lucia di. L’incontro è stato aperto daldelHai, che è stato in visita ain questi giorni incontrando le principali autorità, tra cui il Presidente della Regione Campania Vincenzo Deed il Sindaco diGaetano. Promotore dell’evento il Console Onorario del...