VIDEO – Sensi al Leicester! Il Toro punta la Juventus | TG Flash Inter-News

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il TG di.it torna anche in questa stagione, in formato! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, rassegna stampa, ultime di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra in. TG NERAZZURRO – Ultima giornata di mercato, con deadline definita alle 20. L’, dopo aver preso Buchanan ad inizio mese, ha lavorato per i giorni successivi alla cessione di Stefano. Tutto definito: il centrocampista va al Leicester. Non solo mercato, ma tra tre giorni ci sarà il derby d’Italia contro la. Lautaro Martinez, tra i candidati per il premio di miglior giocatore di gennaio,la Signora. Questo e molto altro ...