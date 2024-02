VIDEO ? L’Inter festeggia l’anno del drago con tre attori d’eccezione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 febbraio 2024)delperre il nuovo anno cinese 2024. Per l’occasione tre giocatori si sono trasformati in. ANNO DELdà il benvenuto aldel: perre il Chinese New Year 2024, il Club nerazzurro ha realizzato unspeciale con protagonisti tre giocatori nerazzurri e la tradizionale maglia in edizione limitata con i nomi dei calciatori scritti in caratteri cinesi. InYann Sommer, Henrikh Mkhitaryan e Yann Aurel Bisseck. Fonte: canale YouTube ufficiale delInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...