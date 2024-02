Viale Volano | è scontro Fabbri | Supermercato | la sinistra si vergogni Il Pd | Uno scaricabarile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Come in tutte le questioni contese, a mettere un po’ di ordine ai fatti ci pensa la cronologia. La realizzazione del nuovoin– con le operazioni di taglio degli alberi che sono state portate avanti in questi giorni – sta generando diversi malumori, già sfociati nel caso politico. La delibera è del 2018, così come il voto del Consiglio Comunale. Ma, a onor di cronaca, la Conferenza dei servizi che diede poi l’assenso definitivo, è del 2021. Dopo l’intervento dell’assessore all’Ambiente, Alessandro Balboni e la replica dell’ex assessore Roberta Fusari (oggi capogruppo di Azione Civica), arriva la presa di posizione del sindaco Alanche invoca, per gli ex amministratori, "la vergogna". E torna sul progetto Feris. Ma andiamo con ordine. "L’insediamento commerciale – così ...