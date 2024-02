Viale Sardegna | le tappe di un progetto cruciale Timori sul Biotecnopolo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il Palazzo inè stato il temanella puntata de Il Lato positivo. "La struttura è di proprietà della Provincia. Da presidente portai avanti il cantiere fino al varo della riforma Delrio – ha ricordato Simone Bezzini, assessore regionale alla sanità -. Con gli uffici tecnici facemmo una variante in corso d’opera, privilegiando il completamento dell’involucro, che costò circa 10milioni, lasciando liberi gli spazi interni per una futura pluralità di utilizzi". Oggi il Palazzo ha il suo destino. "Ilè uno dei più grandi investimenti sulla sanità territoriale della Toscana, racchiuderà quasi tutte le funzioni nello stesso edificio – ha detto Bezzini -. Con 12 milioni acquistiamo l’immobile dalla Provincia, poi servirà un ulteriore finanziamento di circa 6-7 milioni. Confido che a primavera il ...

Il Comune di Siena accoglie con favore i passi in avanti compiuti dal L’Asl Sud Est per la trasformazione dell’edificio di viale Sardegna della ... (lanazione)

Il Palazzo in viale Sardegna diventerà un importante centro sanitario grazie a un investimento di 12 milioni di euro. Tuttavia, l'assessore Bezzini è preoccupato per la mancanza di sostegno del ...