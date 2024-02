Viaggiava con bulbi di papavero da oppio in auto | nei guai 32enne di Terracina

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 febbraio 2024) I Carabinieri della Compagnia dinel corso di controlli sul territorio si sono imbattuti in unchenella suacondi. Fermato un 52enne per guida in stato di ebrezza (IlCorrieredellacittà.com) Le ulteriori indagini hanno portato a rinvenire altrididae semi Un rinvenimento che, inevitabilmente, incuriosito i militari che hanno deciso di procedere ad accertamenti più dettagliati sulla persona e sull’abitazione dell’uomo. Ed è così che, nello specifico gli uomini del Nucleo radiomobile e operativo dihanno proceduto a una perquisizione domiciliare in casa del. Accertamento che ha portato a rinvenire 116 grammi ...